Коммунальные службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за метели

На усиленный режим работы перешли коммунальные службы города Москвы из-за ухудшения погодных условий. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Ранее в столице был объявлен желтый уровень погодной опасности. Это связано с усилением ветра, который прогнозируется синоптиками в ближайшее время. Ожидаются снег, метель и гололедица, порывы ветра могут достигать до 18 м/с.

«Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов», - приводит слова Бирюкова агентство городских новостей «Москва».

По словам заммэра, под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что 30 декабря в столице снег покрыл землю примерно на 3 см. В последний день в году ожидается от минус двух до нуля градусов и снег.