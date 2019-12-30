В Латвии предложили сделать общение на русском языке платным. С соответствующей инициативой выступила депутат Рижской думы от Новой консервативной партии Эва Мартужа, сообщает радио Sputnik.

По ее словам, речь идет об общении на русском языке с сотрудниками государственных служб и коммерческих компаний. Мартужа подчеркнула, что оплату следует осуществлять по тарифу за услуги переводчика - десять евро за пять минут.

«Не знаешь язык - ищи переводчика. За работу переводчика нужно платить», - написала она в Twitter.

В апреле латвийское правительство утвердило, что через два года все школы страны должны полностью исключить русский из школьной программы. На родном языке ученики будут изучать только два предмета - русский и литературу. В связи с этим, из школьного образования готовятся уйти до трети опытных педагогов.