Названа причина падения в море лайнера EgyptAir

Авиакатастрофа самолета EgyptAir в Средиземном море произошла из-за утечки кислорода в кабине пилотов. К такому выводу пришла французская комиссия, расследовавшая инцидент.

Неисправность вызвала мощный пожар. При этом неполадки не возникли внезапно: эксперты утверждают, что система оповещения как минимум трижды сигнализировала о них в течение суток, предшествовавших крушению. Однако пилоты и наземные службы не предприняли никаких действий.

В материалах расследования, к которым получило доступ издание The Wall Street Journal, указывается, что компания-перевозчик данные о неисправности лайнера проигнорировала. Власти Египта настаивают на том, что произошел теракт: якобы на телах жертв обнаружили следы взрывчатки.

Самолет A320, летевший из Парижа в Каир, упал в море ночью 19 мая 2016 года. Никто из находившихся на борту 66 пассажиров не выжил.