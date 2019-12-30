Музыка с национальным колоритом: участники «Новой Звезды» из Тувы записывают второй студийный альбом

В последний день декабря в эфире «Звезды» стартует один из самых ярких и масштабных проектов года - «Новая Звезда». На одной сцене соберутся лучшие музыкальные группы и вокалисты со всей России. А пока конкурсанты только готовятся к выступлениям, участники предыдущих сезонов вовсю работают над созданием своих сольных альбомов.

Так, семья Айыжы из Кызыла, которая влюбила в себя публику необычным исполнением западных хитов в прошлом году, решила популяризировать фольклор. Музыканты исполняют невероятно красивые песни на родном, тувинском языке.

«Мы подготовили второй альбом именно в фольклорном стиле - тувинские народные песни. Он ждет своего выхода», - рассказывают музыканты.

Новый сезон всероссийского вокального состязания «Новая Звезда-2020» стартует 31 декабря. На сцене выступят 85 музыкантов, представляющих регионы нашей страны. Смотрите отборочный тур конкурса с 12:30 на телеканале «Звезда».