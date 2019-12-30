Лайнер Qatar Airways экстренно сел в Домодедово

Пассажирский самолет авиакомпании Qatar Airways экстренно сел в московском аэропорту Домодедово. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.сom.

По данным портала, вылетевший в 5.02 по мск из Дохи самолет должен был прибыть в Осло в 11.35. Около 7.30 лайнер подал общий сигнал тревоги и приземлился в Домодедово. Причины произошедшего неизвестны.

В справочной аэропорта «Звезде» предложили обратиться за комментариями в авиакомпанию. В Qatar Airways на произошедшее пока никак не отреагировали.