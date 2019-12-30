Китайского генетика отправили в тюрьму за создание геномодифицированных детей

Народный суд в городе Шэньчжэнь на юге Китая вынес приговор ученому-генетику Хэ Цзянькую за изменение ДНК человеческих эмбрионов. Ему предстоит провести три года в тюрьме, а также выплатить штраф в размере трех миллионов юаней (порядка 26,5 млн рублей).

По делу также проходили ученые Чжан Жэньли и Цзинь Цзиньчжоу. Их приговорили к двум и полутора годам заключения соответственно, а также штрафами в миллион и 500 тысяч юаней.

В результате эксперимента Цзянькуя родились девочки-близнецы с отредактированным геном CCR5, который отвечает за восприимчивость организма в ВИЧ-инфекции, напоминает Xinhua. Благодаря этому они якобы имеют пожизненный иммунитет к заражению вирусом. Деятельность генетика осудили как власти страны, так и научное сообщество.