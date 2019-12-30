«Надежда на будущее»: в Европе оценили обмен пленными между Киевом и ЛНР и ДНР

Долгожданный гуманитарный жест и надежда на будущее. Так в Европе назвали обмен задержанными между Киевом и Донбассом. В Брюсселе положительно оценили выполнение парижских договоренностей и выразили надежду, что стороны продолжат работу в этом направлении.

Тем временем, 200 человек, которые были в заключении, наконец вернулись домой. Это первый обмен за последние два года.

Об обмене удерживаемыми лицами, который обязательно должен был состояться до конца текущего года, договорились на саммите «нормандской четверки». Процесс должен был пройти по формуле «всех установленных на всех установленных».

После двух раундов переговоров, одного в Минске, а другого по видеосвязи, омбудсмен ДНР Дарья Морозова озвучила дату обмена - 29 декабря. И выразила надежду на то, что Украина выполнит главное обязательство - проведет юридическую «очистку» всех передаваемых лиц. Это означает что все уголовные дела против них должны быть закрыты.

До последнего момента точное количество тех, кто идет на обмен, а также время их прибытия были неизвестны.

Сначала обмен на территории подконтрольной Киеву произошел между Украиной и ЛНР. Всех людей передали в соответствии со списком.

Донецкая народная республика изначально была готова начать процедуру, однако, по техническим причинам прибытие колонны с территории Украины задерживалось, но в итоге это не помешало совершить обмен.

Результатом этого тяжелого дня стало возвращение 61 человека в ДНР. Они все встретят Новый год на свободе. Однако, по словам министра иностранных дел ДНР Натальи Никаноровой, процесс обмена можно будет считать завершенным лишь после закрытия всех уголовных дел против тех, кого передали в Донецкую народную республику.