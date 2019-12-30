Названы предварительные версии крушения самолета в Алма-Ате

Следователи рассматривают три версии авиакатастрофы лайнера Bek Air близ Алма-Аты в Казахстане. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев.

«В настоящее время рассматриваются три версии: первая - ошибка экипажа, вторая - возможность технической неисправности самого борта, третья - работа навигационных служб», - сказал он журналистам.

Тургумбаев добавил, что на месте происшествия проводится демонтаж лайнера. Его перевезут на территорию аэропорта для детального осмотра, уточняет РИА Новости.

Самолет авиакомпании Bek Air Fokker-100, который направлялся из Алма-Аты в Нур-Султан, разбился 27 декабря. Погибли 12 человек: восемь из них на месте происшествия, два человека в больнице и два в аэропорту Алма-Аты. В медучреждения госпитализированы 49 человек. В субботу, 28 декабря, в стране объявили траур и отменили все запланированные новогодние мероприятия.