Опубликованы первые фото с места ДТП с участием пассажирского автобуса под Псковом

«Звезда» публикует первые фотографии, сделанные на месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Псковской области. На снимках видно, что транспортное средство в результате инцидента перевернулось на бок.

Авария произошла на федеральной трассе Р-23 недалеко от населенного пункта Подборовье. В момент происшествия автобус съехал в кювет и опрокинулся, информируют экстренные службы.

В салоне транспортного средства находились, по разным данным, от 49 до 50 человек, все они являются гражданами Белоруссии. В результате аварии травмы получили 19 пассажиров, среди которых трое детей.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.