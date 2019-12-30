Опрокинулся в кювет: опубликовано первое видео с места ДТП с участием пассажирского автобуса под Псковом

«Звезда» публикует первое видео, снятое на месте ДТП с участием пассажирского автобуса под Псковом. На кадрах видно, что транспортное средство в результате инцидента опрокинулось на бок.

Авария произошла на федеральной трассе Р-23 недалеко от населенного пункта Подборовье. По данным экстренных служб, автобус по неустановленным пока причинам съехал в кювет.

В салоне транспортного средства находились, по разным данным, от 49 до 50 человек, все они являются гражданами Белоруссии. В результате аварии, по уточненной информации, травмы получил 21 пассажир. Среди пострадавших трое детей.

Сейчас на месте инцидента работают сотрудники ГИБДД. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.