Российские гражданские лайнеры могут получить единое название

Производимые в России гражданские авиалайнеры, такие как Sukhoi Superjet 100 и MC-21, могут получить единое название. Об этом заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

По его словам, это необходимо для того, чтобы правильно сформировать целевое рыночное позиционирование структуры, которая будет заниматься созданием, производством и продажей гражданских самолетов. Слюсарь отметил, что все мировые игроки, занимающиеся гражданской авиацией, рано или поздно пришли к этой модели.

«У нее есть экономические резоны – инвестиции идут в один бренд, а не рассеиваются по многим направлениям», - пояснил он в интервью РИА Новости.

Глава ОАК также уточнил, что под ребрендингом следует понимать процесс, связанный с формированием Дивизиона гражданской авиации, в который вошел набор активов, занимающихся гражданскими проектами.