Захарова анонсировала ответ МИД на притеснение журналистов Sputnik в Эстонии
Сотрудникам российского информагентства ранее пригрозили уголовной ответственностью.
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Москва даст комплексный и интересный ответ на притеснения журналистов агентства Sputnik в Эстонии. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
По ее словам, в Москве осознают, что Таллин в медийной сфере находится под сильным влиянием Лондона.
«В данном случае, исходя из того, кто стоит за эстонским медиапространством… ответ будет комплексным и интересным», - сказала она.
Журналистам издания пригрозили уголовной ответственностью за якобы нарушение санкционного режима из-за сотрудничества с международным информагентством «Россия сегодня». Действия властей сотрудники СМИ планируют оспорить в суде. Ранее журналистов поддержал президент России Владимир Путин, назвавший происходящее удивительным цинизмом.