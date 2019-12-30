Захарова анонсировала ответ МИД на притеснение журналистов Sputnik в Эстонии

Москва даст комплексный и интересный ответ на притеснения журналистов агентства Sputnik в Эстонии. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, в Москве осознают, что Таллин в медийной сфере находится под сильным влиянием Лондона.

«В данном случае, исходя из того, кто стоит за эстонским медиапространством… ответ будет комплексным и интересным», - сказала она.

Журналистам издания пригрозили уголовной ответственностью за якобы нарушение санкционного режима из-за сотрудничества с международным информагентством «Россия сегодня». Действия властей сотрудники СМИ планируют оспорить в суде. Ранее журналистов поддержал президент России Владимир Путин, назвавший происходящее удивительным цинизмом.