Bloomberg оценило достижения Путина

За время, которое Владимир Путин возглавляет Россию, страна смогла восстановить большую часть потерянного после распада СССР влияния. Об этом пишет агентство Bloomberg.

В материале отмечается, что президент РФ, в частности, смог укрепить связи с Китаем, присоединил Крым, изменил ситуацию в Сирии, а также продал оружие Турции, которая входит в блок НАТО.

Агентство обращает внимание на то, что Путину удалось задать тон прошедшему в Париже саммиту «нормандской четверки».

Авторы подчеркивают способность российского лидера наращивать геополитическое влияние при скромном бюджете, в отличие от руководства США, которое тратит на оборону страны в два раза больше денег, чем Россия.

«Россия вновь стала основной силой на Ближнем Востоке и расширяет свое влияние в Африке», - сказано в публикации.

В заключение агентство пишет, что финансовый баланс РФ в последнее время стал «одним из самых здоровых в мире».