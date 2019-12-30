Распавшаяся группа и внезапная болезнь: какие трудности ждали участников последнего полуфинала конкурса «Новая Звезда»
Лучшие из лучших вокалистов страны покажут себя на конкурсе «Новая Звезда», который стартует уже 31 декабря. Дойти до финала для многих оказалось нелегкой задачей – на пути к мечте исполнителей ждали неожиданные преграды.
Участник Артем Евлахов подготовил сольный номер для последнего полуфинала всего за три дня – перед выступлением его группа распалась.
«Прямо перед самим телепроектом уже начались сильные разногласия и когда мы заехали в гостиницу, мы поняли, что играть вместе мы больше не хотим, мы друг друга не перевариваем», - рассказал он корреспонденту «Звезды».
Катя Ефанова перед выходом на сцену сменила сразу несколько нарядов – подобранное изначально платье оказалось для нее слишком взрослым. Самой юной и при этом самой высокой – 184 сантиметра – участнице песенного конкурса Елизавете Бочаровой пришлось учиться ходить на каблуках.
Артур Аржаков из Новосибирской области решил подправить хит, сделав новую аранжировку, и не прогадал – у жюри это вызвало целый шквал эмоций. А ведущая из Калининграда Анастасия Суета прямо перед выступлением от волнения слегла с температурой.
Свои баллы конкурсанты узнают еще во время выступления, затем выслушивают мнение судей и только потом спускаются со сцены. После они оказываются в звездном коридоре, где их уже ждет съемочная группа бэкстейджа. Они делятся своими самыми первыми впечатлениями: кто-то доволен собой, кто-то не очень. Такие разные, но обязательно талантливые участники, несмотря на все трудности, в первый раз покажут себя зрителям телеканала «Звезда» прямо под Новый год.