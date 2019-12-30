В Благовещенске проводят эвакуацию детских садов

В Благовещенске проходит эвакуация детских садов из-за поступившей информации о «минировании». Об этом говорится в сообщении администрации города.

«В настоящее время проводится эвакуация детей из нескольких дошкольных учреждений города. В частности, это детские сады номер 60, 19, 28, 40, 5, 47, 68. Сообщения продолжают поступать», - информирует мэрия.

Администрация Благовещенска также сообщает, что оперативные службы работают по указанным адресам, некоторые учреждения к настоящему моменту были проверены, после чего их воспитанники возвращаются к занятиям.

Кроме того, по данным минздрава Амурской области, в Благовещенске проверяют информацию о «минировании» Амурской областной клинической больницы.

«Уже проверили перинатальный центр, сейчас работы идут в других подразделениях. Необходимо эвакуировать 752 пациента», - сообщила министр здравоохранения Приамурья Евгения Жарновниковая.

По ее словам, проверка идет поэтапно. В настоящий момент в подразделениях работают специалисты по ГО, больные находятся в автобусах.