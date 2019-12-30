Восемнадцать человек пострадали в аварии с автобусом под Псковом

На трассе в Псковской области пассажирский автобус съехал в кювет. В салоне транспортного средства в момент ДТП находились 50 человек, 18 из которых, согласно последней информации, получили различные травмы.

Среди пострадавших трое детей. Один из пассажиров автобуса находится в тяжелом состоянии.

«ДТП произошло сегодня в 02:50 мск в Псковском районе на трассе Санкт-Петебург - Невель около деревни Подборовье. Автобус "Неоплан" съехал в кювет, в салоне находилось 50 пассажиров», - приводит ТАСС сообщение УМВД РФ по Псковской области.

По информации правоохранителей, погибших в результате инцидента нет. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка.

Как, в свою очередь, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, все пострадавшие являются гражданами Белоруссии.