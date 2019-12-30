В России планируют создать доступную авиакомпанию для Дальнего Востока

В России могут создать авиакомпанию для Дальнего Востока. Соответствующий проект разрабатывает правительство совместно с крупными банками и госкорпорацией «Ростех».

Предполагается, что таким образом удастся решить проблему транспортной доступности региона. Ранее внимание кабмина на нее обратил член Совета Федерации Иван Абрамов – в последние годы из-за закрытия перевозчиков, осуществлявших рейсы в данном направлении, стоимость авиабилетов ощутимо возросла. Плоские тарифы – определенное количество билетов распродается по фиксированной цене – не могут разрешить ситуацию из-за большой востребованности направления.

По мнению сенатора, новая авиакомпания с госучастием должна будет выполнять рейсы в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам. По мнению же авиаэкспертов, уже существующих перевозчиков достаточно, необходимо лишь увеличить субсидирование перелетов, сообщают «Известия». Обсуждение вопроса начнется в 2020 году.