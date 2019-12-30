Под Хабаровском задержали вербовщика международной террористической группировки

Под Хабаровском задержан вербовщик международной террористической организации. Помимо вербовки, 45-летний житель области занимался пропагандой запрещенных группировок.

Как сообщили в пресс-службе ФСБ по региону, задержанный общался с членом международной террористической группировки, после чего вступил в нее. В обязанности мужчины входила пропаганда, вербовка и призывы к противоправным действиям.

Для решения этих преступных задач житель области стал выкладывать в социальных сетях видеозаписи, призывающие оказывать помощь террористическим организациям. Кроме того, задержанный призывал лично участвовать в деятельности указанных групп.

На данный момент возбуждены два уголовных дела по разным статьям. По одной из них жителю Хабаровской области грозит до двадцати лет лишения свободы, по другой – семь.