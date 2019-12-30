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«Умеют смеяться и всегда приходят на помощь»: зоолог о символе 2020 года

Дарья Михалина
05:55 30.12.2019
В преддверии Нового года специалист по зоологии рассказал интересные факты о главном символе 2020.
«Умеют смеяться и всегда приходят на помощь»: зоолог о символе 2020 года
© Фото: pixabay.com

Крысы способны выручать своих «товарищей» из ловушек, быть альтруистами и смеяться. О символе наступающего года подробно рассказал руководитель пресс-центра Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов.

Изначально крысы жили только около воды в Восточной Азии. Однако уже к XIX эти грызуны расселились по всему миру.

А недавно ученые выяснили, что крысы часто проявляют альтруизм и сострадание. Стало известно, что эти млекопитающие с удовольствием помогают тем собратьям, которые сами раньше оказывали им услугу. Если крысы видят, что любой из «товарищей» попал в ловушку, они спешат их выручать.

Крысы даже умеют смеяться, заверил Гомыранов. Свою радость грызуны выражают писком.

Кроме того, крысы очень общительные животные. Вместо слов они используют мимику.

«Испуганные животные прижимают уши, раздувают нос и щеки, а другие крысы считывают эти сигналы и сопереживают им. У довольных и спокойных крыс уши, наоборот, расслаблены и часто даже свисают по бокам», - рассказал ученый РИА Новости.

В заключении специалист пояснил, почему крысы все время что-то грызут. Дело в том, что они должны поддерживать зубы в оптимальной форме на протяжении жизни и затачивать резцы.

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