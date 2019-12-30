Резервуары с топливом вспыхнули на Сахалине: видео

Строящаяся котельная загорелась на Сахалине.

Пожар произошел в селе Восток около 10.00 по местному времени. Там загорелись резервуары с топливом общим объемом в 150 кубометров.

Огонь тушат 14 человек. К ликвидации ЧП привлекли пять единиц техники. К настоящему моменту пожар удалось локализовать.

Кадры с места публикуют АСТВ - оперативные новости Сахалина.

По предварительным данным, могло загореться мазутное топливо. Его запас был сформирован в качестве резерва. Тем не менее, точные причины произошедшего еще предстоит установить.