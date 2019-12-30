Россияне назвали самые желанные подарки от Деда Мороза

Здоровье стало самым желанным подарком к Новому году среди россиян. Опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что 34% опрошенных людей хотят, чтобы они, их близкие, а также все население планеты никогда не болели. Такое желание чаще всего озвучивают люди в возрасте от 45 лет.

9% опрошенных заявили, что мечтают о деньгах. Это мнение наиболее свойственно молодежи.

Счастья себе и родственникам попросил каждый двадцатый, 6% надеются на установление мира во всем мире, а еще 5%, как сообщает ТАСС, пожелали квартиру, дачу и автомобиль.