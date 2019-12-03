Водитель в Британии въехал в толпу школьников

В Великобритании автомобиль сбил группу школьников. В инциденте, случившемся в графстве Эссекс, один из них погиб.

Местная полиция возбудила уголовное дело по факту случившегося по статье «Убийство». При наезде автомобиля скончался 12-летний мальчик.

«Мы просим обратиться в полицию всех, у кого есть информация о случившемся», - говорится в сообщении в Twitter полиции.

Об обстоятельствах произошедшего известно лишь, что водитель автомобиля Ford KA сбил группу подростков, не остановился после столкновения и скрылся с места происшествия.