Водитель в Британии въехал в толпу школьников
Водитель автомобиля Ford KA сбил группу подростков, не остановился после этого и скрылся с места происшествия.
© Фото: itv London, Twitter
В Великобритании автомобиль сбил группу школьников. В инциденте, случившемся в графстве Эссекс, один из них погиб.
Местная полиция возбудила уголовное дело по факту случившегося по статье «Убийство». При наезде автомобиля скончался 12-летний мальчик.
«Мы просим обратиться в полицию всех, у кого есть информация о случившемся», - говорится в сообщении в Twitter полиции.
Об обстоятельствах произошедшего известно лишь, что водитель автомобиля Ford KA сбил группу подростков, не остановился после столкновения и скрылся с места происшествия.