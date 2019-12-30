ОАК: все российские авиалайнеры могут переименовать под линейку с единым названием
Все гражданские авиалайнеры, которые производятся в России, могут переименовать и превратить в единую линейку самолетов с одним названием. Об этом рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
Речь идет о формировании Дивизиона гражданской авиации, занимающегося гражданскими проектами.
Цель таких изменений - правильно сформировать целевое рыночное позиционирование структуры, которая будет заниматься созданием, производством и продажей гражданских самолетов.
Слюсарь отметил, что разные мировые производители гражданской авиации в конечном итоге пришли именно к этой модели. Тем не менее, к окончательному решению в ОАК еще не пришли.
«Дискуссия на эту тему идет, решения еще нет», - заявил Слюсарь в интервью РИА Новости.