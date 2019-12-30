Ким Чен Ын призвал к «наступательным» мерам для безопасности КНДР
Председатель Госсовета КНДР сообщил о необходимости принятия активных мер для обеспечения суверенитета страны.
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Ким Чен Ын потребовал обеспечить безопасность страны «наступательными» мерами. Соответствующее заявление он сделал на пленуме центрального комитета Трудовой партии КНДР, где обсуждались вопросы, связанные с внешней политикой и национальной обороной.
Как передает Центральное телеграфное агентство Кореи позицию Ким Чен Ына, подобные «конструктивные и наступательные» меры смогут обеспечить полный суверенитет страны с текущих условиях.
Ранее глава КНДР заявлял о «сложной внутренней и внешней ситуации» и необходимости принятия важных организационных, политических мер и военных шагов по укреплению вооруженных сил.