Гигантская скала упала на жилые дома во Франции: видео

В Альпах Верхнего Прованса во Франции на жилые дома рухнула гигантская скала. В результате разрушенными оказались три здания, еще два могут быть повреждены.

Легкие ранения получили два человека. Это женщина, которая проходила мимо, и мужчина, в момент крушения находившийся у себя дома.

Местные жители сразу же были эвакуированы. Спасатели разбирают завалы и проверяют на предмет трещин другие здания.

В результате инцидента без электричества остались 253 дома, передает France Blue.

В префектуре сообщили, что падение скалы вызвано неблагоприятными погодными условиями. В последние недели в стране почти не прекращаются дожди, на юге Франции – мощный паводок.