Гигантская скала упала на жилые дома во Франции: видео
Местные жители эвакуированы, спасатели разбирают завалы.
© Видео: SDIS04, Twitter © Фото: Sapeurs-pompiers des Alpes de Haute-Provence, Twitter
В Альпах Верхнего Прованса во Франции на жилые дома рухнула гигантская скала. В результате разрушенными оказались три здания, еще два могут быть повреждены.
Легкие ранения получили два человека. Это женщина, которая проходила мимо, и мужчина, в момент крушения находившийся у себя дома.
Местные жители сразу же были эвакуированы. Спасатели разбирают завалы и проверяют на предмет трещин другие здания.
В результате инцидента без электричества остались 253 дома, передает France Blue.
В префектуре сообщили, что падение скалы вызвано неблагоприятными погодными условиями. В последние недели в стране почти не прекращаются дожди, на юге Франции – мощный паводок.