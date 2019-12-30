СМИ: четыре ракеты взорвались рядом с базой американских военных в Ираке
Военная база возле Багдада подверглась ракетному обстрелу.
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Четыре ракеты взорвались около базы американских военных в Багдаде.
Инцидент произошел в воскресенье, 29 декабря. Как сообщает Al-Arabiya, ссылаясь на данные официальных лиц, пострадавших нет.
«Четыре ракеты взорвались вечером у большой базы Эт-Таджи возле столицы Ирака», - уточняется в сообщении.
Днем ранее обстрелу подверглась военная база военных США в Киркуке на севере Ирака. По военнослужащим было выпущено около 30 ракет. Один человек погиб.