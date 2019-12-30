«Плохо успевала по истории в школе»: МИД РФ о заявлении посла США в Польше

В Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на заявление посла США в Польше о причинах начала Второй мировой войны. В российском дипломатическом ведомстве усомнились в эрудированности американского представителя в истории.

«Похоже на то, что посол США в Польше плохо успевала по истории в школе. Мы только напомним некоторые факты», - говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что предпосылкой к войне был Мюнхенский сговор, а ряд американских компаний был союзниками Гитлера в создании «машины войны».

Сообщение было сопровождено таблицей с итогами одного из голосований. Российские власти неоднократно заявляли том, что некоторые страны Европы пытаются переписать историю.

Скандал начался после сообщения посла США в Польше Джорджетты Мосбахер, которая заявила, что Гитлер и Сталин якобы сговорились, чтобы начать Вторую мировую войну. По ее мнению, польская сторона стала «жертвой этого ужасного конфликта».

По словам президента РФ Владимира Путина, именно Польша была участником сговора с фашистской Германией. У Москвы есть документы о ведении переговоров, отметил российский лидер. По мнению политиков, эту часть истории Европа просто не готова признать, а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что этот момент нельзя оставлять без внимания.