Момент столкновения грузовика и трамвая в Москве попал на видео

Мосгортранс на своей странице в Twitter опубликовал момент столкновения грузовика и трамвая, которое произошло на севере Москвы. После удара трамвай сошел с рельсов и произошла яркая вспышка.

«Север Москвы. Водитель грузовика спровоцировал ДТП. В трамвае пострадал мужчина, ребенка в сопровождении мамы забрали осматривать в больницу. Главное – все живы», - говорится в сообщении Мосгортранса.

Столкновение оказалось довольно сильным. Судя по видео, водитель транспортного средства даже не пытался тормозить. В результате кабина грузовика сильно повреждена. В трамвае выбиты окна, деформированы стены и двери. Из-за ДТП трамваи № 23, 27 и 30 шли с задержками.