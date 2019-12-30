«Скромный человек, создавший великую машину»: историк авиации о конструкторе Ту-160

Главный конструктор Ту-160 Валентин Близнюк был скромным человеком, однако создал великую крылатую машину, равных которой нет до сих пор. Такое мнение высказал в беседе со «Звездой» историк авиации Николай Бодрихин.

«Очень скромный был человек, сейчас таких уже нет. А Ту-160 – великая машина, думаю, будет служить еще не одно десятилетие. Сверхзвуковой самолет с взлетным весом в 300 тонн, разгоняющийся до 2,5 махов. Таких больше ни у кого нет и в ближайшее время, думаю, не будет», - отметил историк.

Информацию о смерти авиаконструктора подтвердили в ПАО «Туполев», где Близнюк выступал в качестве советника. Он ушел из жизни в возрасте 91 года. Главным творением авиастроителя считается стратегический бомбардировщик Ту-160 – с 1975 года он стал главным конструктором проекта.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу.