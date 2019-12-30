Назван виновник ДТП с участием трамвая и грузовика на севере Москвы
Предварительно, водитель большегруза не предоставил преимущество городскому транспорту, чем спровоцировал столкновение.
© Видео: Роман Фирсанов, VK © Фото: Роман Фирсанов, VK
В «Мосгортрансе» прокомментировали ДТП с участием грузовика и трамвая на севере Москвы. По данным организации, виновником случившегося является водитель большегруза.
«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, пересекая перекресток, не предоставил преимущество городскому транспорту и допустил столкновение», - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы «Мосгортранса».
В настоящий момент устанавливается точное число пострадавших и детальная картина произошедшего.
Напомним, ДТП произошло на пересечении Соболевского проезда и Коптевского бульвара. На кадрах с места столкновения видно, что передняя часть грузовика и стенки трамвая значительно деформировались.