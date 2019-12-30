Напал с ножом: в Новосибирске неизвестный ранил двоих полицейских
Сотрудники правоохранительных органов и злоумышленник госпитализированы.
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на сотрудников полиции и ранил их. Инцидент произошел в Заельцовском районе Новосибирска. Туда сотрудники правоохранительных органов прибыли по вызову – жильцы жаловались на посторонних людей в их подъезде.
Двое сотрудников патрульно-постовой службы зашли в дом, там на них напал неизвестный. Он нанес им телесные повреждения в виде ножевых ранений. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
В ответ полицейским пришлось открыть огонь по злоумышленнику из табельного оружия.
После произошедшего правоохранители и нападавший были госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь.
На месте инцидента работают сотрудники полиции и СК. Обстоятельства и мотивы нападения выясняются.