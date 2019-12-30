Российские военные врачи помогли 255 сирийцам в провинциях Хасеке и Алеппо
Вместе с тем, продолжается наземное и воздушное патрулирование сирийских территорий с целью противодействия угрозе террористических атак.
© Фото: ТРК "Звезда"
Российские военные врачи в течение последних суток оказали помощь 255 жителям населенных пунктов в провинциях Алеппо и Хасеке в Сирии.
По данным главы российского Центра по примирению враждующих сторон Юрия Боренкова, в частности квалифицированную медицинскую помощь получили жители населенных пунктов Кобани и Камышлы.
Помимо этого, также продолжается и патрулирование, осуществляемое российской военной полицией. Населенный пункт Камышлы входит в маршрут следования военнослужащих наряду с Айн-Иса, Ом-Гурба и электростанцией Мабрук в провинции Хасеке и Аджами, Хабджанин и Мембидж в провинции Алеппо.