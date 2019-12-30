Российские военные врачи помогли 255 сирийцам в провинциях Хасеке и Алеппо

Помимо этого, также продолжается и патрулирование, осуществляемое российской военной полицией. Населенный пункт Камышлы входит в маршрут следования военнослужащих наряду с Айн-Иса, Ом-Гурба и электростанцией Мабрук в провинции Хасеке и Аджами, Хабджанин и Мембидж в провинции Алеппо.

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