Под Тулой перевернулся автобус с 46 пассажирами

Пассажирский автобус «Кинг Лонг», следовавший по маршруту Москва-Новомосковск, съехал в кювет и перевернулся. Как сообщили в региональном управлении МВД, ДТП произошло на 49 километре автодороги Тула – Новомосковск.

В момент аварии в салоне автобуса находились 46 пассажиров, семь из них, включая ребенка, получили травмы. По словам полицейских, пострадавшие были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

«В результате ДТП движение на данном участке автодороги не нарушилось. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы техники», - сообщается на сайте регионального МЧС.

Причины произошедшего выясняются.