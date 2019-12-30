«Круглосуточно под капельницами»: Кристину Асмус госпитализировали в Москве

Кристину Асмус экстренно госпитализировали в Москве. Актрису доставили в больницу с острой бактериальной инфекцией.

Как рассказала Асмус в своем Instagram, в медицинском учреждении она находится на протяжении последней недели. А до этого артистка принимала участие в спектаклях и мероприятиях, несмотря на температуру.

«Одна скорая, вторая, в итоге забрали. Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии», - поделилась она информацией о своем состоянии с подписчиками.

Асмус добавила, что врачи намерены выписать ее до конца года. Однако точной информации пока нет.