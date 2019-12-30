В посольстве РФ рассказали о состоянии здоровья Константина Ярошенко

Гражданин России Константин Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме, старается держаться стойко. Об этом после посещения россиянина рассказали сотрудники посольства РФ в США.

Они отметили, что у Ярошенко обострились хронические заболевания. Кроме того, ему не оказывают надлежащую медицинскую помощь.

В дипмиссии сообщили, что и дальше будут делать все возможное для скорейшего возвращения россиянина домой.

Пилота Константина Ярошенко осудили в 2011 году. Американская сторона считает, что он готовил сговор, чтобы доставить крупную партию наркотиков в США. Россиянина приговорили к 20 годам заключения. Он отбывает наказание в тюрьме штата Коннектикут.