В посольстве РФ рассказали о состоянии здоровья Константина Ярошенко
Россиянин приговорен к 20 годам заключения. Его обвиняют в сговоре с целью доставки на американскую территорию крупной партии наркотиков.
© Фото: Russian Embassy in the USA, Twitter.com Globallookpress
Гражданин России Константин Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме, старается держаться стойко. Об этом после посещения россиянина рассказали сотрудники посольства РФ в США.
Они отметили, что у Ярошенко обострились хронические заболевания. Кроме того, ему не оказывают надлежащую медицинскую помощь.
В дипмиссии сообщили, что и дальше будут делать все возможное для скорейшего возвращения россиянина домой.
Пилота Константина Ярошенко осудили в 2011 году. Американская сторона считает, что он готовил сговор, чтобы доставить крупную партию наркотиков в США. Россиянина приговорили к 20 годам заключения. Он отбывает наказание в тюрьме штата Коннектикут.