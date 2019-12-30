Есть пострадавшие: опубликовано видео с места столкновения грузовика и трамвая в Москве

На севере Москвы столкнулись трамвай и тяжелый грузовик. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали пятеро взрослых и один ребенок.

На кадрах с места столкновения видно, что оно оказалось сильным: передняя часть грузовика значительно деформировалась, и технические жидкости вытекли на землю. В трамвае оказались выбиты стекла и искривились стенки и двери. Видео опубликовано пользователем Романом Фирсановым в соцсети VK.

© Роман Фирсанов, VK

Также в результате ДТП трамваи в районе происшествия теперь следуют с задержками. Как сообщает столичный департамент транспорта, в частности, это коснулось маршрутов № 23, 27 и 30.

Информация о причинах ДТП и состоянии пострадавших при этом людей уточняется.