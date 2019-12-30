Путин подписал закон о развитии «зеленой» микрогенерации

Жители России, которые установили в своих домах объекты микрогенерации, выдающие во внешнюю сеть максимальную мощность не более 15 кВт, смогут продавать неиспользованные излишки электроэнергии. Это следует из закона о развитии «зеленой» микрогенерации, который в понедельник, 30 декабря, подписал Владимир Путин.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минэнерго, продавать электроэнергию россияне смогут гарантирующим поставщикам и иным энергосбытовым компаниям. Тех, в свою очередь, обяжут покупать излишки по средневзвешенной цене оптового рынка.

Чтобы воспользоваться правом продажи, потребуется подключить объект микрогенерации (например, солнечную панель или ветрогенератор) к местным сетям и заключить договор купли-продажи с гарантирующим поставщиком.