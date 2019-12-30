В Пенсионном фонде рассказали об индексации пенсий для неработающих пенсионеров

В Пенсионном фонде России рассказали об индексации пенсий неработающих пенсионеров в 2020 году.

Сообщается, что размер их страховой пенсии в большинстве случаев увеличится как минимум на 1 тысячу рублей.

Таким образом, общий размер после этого будет равен 16,5 тысячам рублей. Размер проводимой с 1 января 2020 года индексации составит 6,6%, что выше прогнозной инфляции по итогам 2019 года.

Прибавки будут носить индивидуальный характер и зависеть от размера получаемой пенсии. Предполагается, что индексация коснется 32 миллионов неработающих пенсионеров. Об этом ведомство сообщает на своем сайте.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон об увеличении срока выплаты накопительной пенсии на полгода с 1 января 2020 года - до 258 месяцев. В целях недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в переходный период с 2016 по 2020 год, предлагается применять максимальное значение указанного периода исходя из его увеличения на полгода ежегодно.