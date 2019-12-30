В Минобрнауки назвали число российских вузов, которые входят в мировой топ-500

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков заявил, что в мировой рейтинг, состоящий из 500 лучших университетов, входят 16 российских вузов. Он подчеркнул, что в списке находятся высшие учебные заведения не только Москвы и Петербурга.

«Это означает, что образование самого передового мирового уровня доступно сегодня выпускникам школ в российских регионах», - сказал министр в интервью телеканалу «Россия 24».

Также Котюков отметил, что в глобальном институциональном рейтинге страна сейчас находится примерно на 12 месте.

Министр заявил, что одной из главных задач на следующий год является увеличение числа вузов до 30. Они, по словам Котюкова, должны работать по самым современным образовательным и исследовательским практикам.