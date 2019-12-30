Метель внутри автобуса: необычные последствия ДТП под Норильском попали на видео

Люди оказались во власти метели прямо в автобусе. Произошло все у реки Далдыкан в Норильске. Автобус, следовавший по маршруту №35, попал в аварию, в результате которой внутрь транспортного средства начал попадать снег.

Видео из автобуса опубликовано на странице телеканала «Северный город Норильск». По словам пассажиров, в заметенном снегом транспортном средстве они находились более получаса.

Спустя время, как сообщает телеканал, сотрудники ГИБДД растащили попавшие в аварию машины и спасли людей. Все они добрались до места назначения на другом автобусе.

В понедельник, 30 декабря, в Норильске объявили штормовое предупреждение. Из-за метели видимость на дорогах, по данным регионального МЧС, составляет менее 1 километра. Синоптики сообщают о порывах ветра до 27 м/с.

Из-за плохих погодных условий закрыт аэропорт Алыкель, который является основным на севере Красноярского края.