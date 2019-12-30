Суд арестовал второго подозреваемого в подготовке теракта в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге арестовали второго подозреваемого в подготовке теракта, который планировалось провести в городе во время новогодних праздников. Постановление о заключении под стражу вынес Дзержинский районный суд города.

Задержанный сотрудниками ФСБ РФ Никита Семенов обвиняется в участии в организации, запрещенной на территории России (ч.2 ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ). Арест ему назначили сроком до 29 февраля 2020 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Ранее был арестовал предполагаемый сообщник Семенова. При задержании мужчины не успели оказать сопротивление спецназу и вскоре начали давать признательные показания. Согласно ФСБ, информацию о готовящихся в Петербурге терактах российские спецслужбы получили от коллег из США.