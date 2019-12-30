На автозаправке в Челябинской области прогремел мощный взрыв: видео

В городе Сатка, расположенном в Челябинской области прогремел мощный взрыв. Произошло все на одной из автомобильных заправок, которая теперь охвачена огнем.

Видео произошедшего опубликовано в социальной сети «ВКонтакте». Издание «Саткинский рабочий» сообщает, что, по словам очевидцев, рядом ощущается запах газа.

Также они полагают, что, скорее всего, взрыв был не один. На кадрах, снятых из машины, видно, что автозаправка уже полыхает, и только потом снова раздается взрыв.

Официальных сведений о причинах произошедшего и пострадавших пока нет.