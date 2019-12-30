В больнице рассказали о состоянии здоровья пострадавших в ДТП с автобусом под Псковом

Граждан Белоруссии, ехавших в перевернувшемся под Псковом автобусе, перевезут на родину, как только позволит их состояние здоровья. Всего за медицинской помощью обратились 24 человека, среди которых - трое детей.

Основной версией аварии стали плохие погодные условия. В случае, когда это было возможно, пассажиры старались своими силами помочь друг другу, но кого-то оказалось даже невозможно достать из покореженного автобуса. Заднюю часть автобуса значительно смяло, но больше всего пострадали пассажиры с водительской стороны.

В реанимационном отделении Псковской областной клинической больницы находятся 16 человек: восьми из них оказана амбулаторная помощь, еще семеро находятся под наблюдением врачей. Одна пассажирка получила тяжелую травму грудной клетки и находится на искусственной вентиляции легких; еще двое – с менее тяжелыми грудными травмами, еще двое - с изолированными скелетными повреждениями.

Напомним, зарегистрированный в Белоруссии автобус совершал рейс Минск - Санкт-Петербург. В двух километрах от деревни Подборовье Псковской области он съехал в кювет и перевернулся. По факту случившегося Северо-Западный СК РФ на транспорте проведет доследственную проверку.