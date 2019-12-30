Путин и Лукашенко обсудили поставки нефти и газа в Белоруссию

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в понедельник, 30 декабря, телефонные переговоры.

В ходе беседы главы государств тепло поздравили друг друга с наступающими новогодними праздниками, а также обсудили конкретные вопросы касательно поставок нефти и газа в Белоруссию. Об этом сообщает агентство «Белта».

Ранее Лукашенко назвал объемы газа, запланированного к закупке у России. По его данным, белорусская сторона запланировала купить около 20 миллиардов кубометров газа. Об этом Лукашенко заявил по итогам прошедшей встречи с Путиным.