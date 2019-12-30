Бадюк рассказал о причинах госпитализации и сроках операции

Операцию по удалению камня, который стал причиной экстренной госпитализации в Таиланде актера и спортсмена Сергея Бадюка, перенесли на вторник, 31 декабря. Причина – проблемы с переводом денежных средств.

«Я не смог собрать так быстро деньги, меня просто обкололи сейчас обезболивающими и сказали, что будут оперировать, когда будут деньги. До утра у меня будут деньги, утром прооперируют», - сообщил спортсмен.

По словам Бадюка, в страховой компании, услугами которой он пользуется, заявили, что актер должен внести предоплату самостоятельно.

«Там вообще система построена так, что им не дозвониться: каждый раз меняются сотрудники, несут какой-то бред», - рассказал актер.

Кроме того, он отметил, что ему обещали вернуть только 5 процентов от суммы страховки, то есть 2,5 тысячи долларов, потому что его болезнь якобы является хронической.

Полная цена хирургического вмешательства, по словам Бадюка, составляет 10 тысяч долларов. После возвращения домой он намерен подать на страховую компанию в суд.