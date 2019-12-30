Давление на Sputnik: что означает преследование российских СМИ властями Эстонии

Суть претензий к информагентству Sputnik в Эстонии заключается в том, что в числе учредителей СМИ, зарегистрированного в России, есть человек, к которому применены индивидуальные европейские санкции. Виртуозная трактовка закона привела к тому, что уведомления с угрозой уголовного преследования получили все сотрудники эстонского офиса в случае, если до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения со своей головной организацией – информагентством «Россия Сегодня».

«Мы понимали, что нечто подобное может грянуть однажды. Неожиданность была в том, что это перед самыми праздниками начало проявляться, и не оставалось времени что-то подумать, что-то сделать», - сообщила сотрудница Sputnik Эстония Светлана Бурцева.

На территории Эстонии Sputnik работает уже пятый год. А первые вопросы к журналистам появились два месяца назад. В международной практике это является первым прецедентом, и реакция мирового сообщества уже последовала – заявление сделал представитель ОБСЕ по свободе СМИ.

«Я настоятельно призываю власти Эстонии воздерживаться от введения ненужных ограничений в работе зарубежных журналистов или СМИ, которые бы негативно отражались на свободном распространении информации, свободе СМИ и таким образом противоречили соответствующим обязательствам ОБСЕ», - заявил представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.

В поддержку журналистов эстонского офиса включились коллеги из российских СМИ и не только. Традиционный брифинг Мария Захарова проводила в брендовом желтом жилете издания.

«Если государство считает себя приверженным европейским ценностям, зафиксированным в большом количестве международно-правовых документов Совета Европы, ОБСЕ и многих других, оно должно им следовать. Это надо выполнять, либо тогда снимать с себя любую ответственность, признаваться и расписываться в несостоятельности выполнения собственных обязательств», - считает Захарова.

Автором идеи проведения флешмоба в поддержку коллег выступил Кирилл Вышинский, украинский и российский журналист, который сам за свободу слова был арестован СБУ и провел в заключении больше года.

«Мы постарались поддержать наших коллег, нам кажется, что это очень важно. Я сам прекрасно знаю, как важна эмоциональная поддержка», рассказал Вышинский.

В Совете Федерации заявили, что Россия ответит жестко и симметрично, если эстонские власти не прекратят притеснять журналистов.

Официальный Таллин пока ограничивается только обещаниями дать исчерпывающие объяснения международному сообществу.