В МИД РФ поприветствовали обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва приветствует обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом. В ведомстве назвали его важным гуманитарным шагом. В МИД выразили надежду на то, что работа будет продолжена и в 2020 году.

Также омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что украинская сторона обеспечила всех переданных лиц документами, удостоверяющими личность. Также на Украине должны провести «процессуальную очистку» - прекращение в отношении них всех уголовных дел. При этом, как отметила Морозова, каждый вернувшийся рассказывал о незаконных методах воздействия на людей, применяемых украинской стороной.

«Я переговорила с женщинами в первую очередь, как обращались с ними. Мало того, что условия содержания оставляют желать лучшего, каждый из опрошенных мной в узкой беседе подтвердил, что к ним применялись пытки. Самое распространенное - удушение, электрический ток и так далее», - заявила омбудсмен.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об участии России в процессе обмена пленными в Донбассе. По его словам, оно было необходимо по причине отсутствия у украинской стороны прямых контактов с самопровозглашенными Донецкой и Луганской Народными Республиками.