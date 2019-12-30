Кабмин Украины одобрил мировое соглашение «Нафтогаза» с «Газпромом»

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать с «Газпромом» мировое соглашение по судам и договор об организации транзита в 2020-2024 годах. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

Согласно документу, украинской компании дано согласие на совершение следующих сделок: урегулирование существующих газовых споров, подписание с «Газпромом» договора об основных условиях дальнейших отношений по организации транспортировки природного газа.

Стороны 20 декабря подписали протокол, который определяет договоренности долгосрочного транзита российского газа через территорию Украины.

Новый контракт будет действовать в течение 5 лет - с 2020 по 2024 год. Минимально гарантированные для транзита объемы составят 65 миллиардов кубометров в первый год, по 40 миллиардов кубометров — в следующие четыре года.