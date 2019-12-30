Москвичам пообещали новую погодную «пилу»

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд предложил ввести новое понятие – «анеморумбометрическая пила». Именно она, по словам синоптика, установится в Москве в ближайшие дни.

Новый термин Вильфанд намерен использовать по аналогии с уже известной «барической пилой», которая означает резкое колебание атмосферного давления. В свою очередь, под «анеморумбометрической пилой» понимается изменение скорости и направления ветра, происходящих в течение нескольких дней.

Синоптик рассказал, что в ночь с 30 на 31 января порывы ветра в столице могут достичь 18 м/с, днем во вторник он немного стихнет, 1 января вновь усилится.

Также, по словам Вильфанда, в ближайшие дни будет колебаться и атмосферное давление. Во вторник оно составит 731-733 мм рт.ст., в среду достигнет 746 мм рт.ст., затем снова начнет снижаться.

Что касается снега, то он будет идти все первые четыре дня нового года, но в небольшом количестве.

В праздничную ночь, по прогнозам, температура не опустится ниже 2 градусов мороза. Похолодания до −4 градусов стоит ждать только вечером 1 января.