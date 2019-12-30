Путин и Трамп обсудили шаги по поддержанию эффективного контроля над вооружениями

Главы России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили тему эффективного контроля над вооружениями. В частности, президенты оценили возможные будущие шаги в данной области.

Путин и Трамп обсудили двусторонние отношения государств. Также в ходе беседы они выразили готовность к продолжению двустороннего сотрудничества во многих областях, в том числе в деле борьбы против терроризма. Данная тема была поднята после того, как Путин поблагодарил американского коллегу за помощь в предотвращении возможного теракта, который мог произойти в России во время праздников.

Ранее российский лидер пригласил президента США на торжества по случаю 75-летия Победы в Москве. Путин указал на то, что РФ и Соединенные Штаты исторически несут ответственность за глобальную безопасность и стабильность.